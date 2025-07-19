Наша легенда: Зеленський привітав Усика зі званням абсолютного чемпіона світу

Президент України Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Усика, який нокаутував британського боксера Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу.

Привітання Усику від Зеленського

– Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш, – сказав Зеленський.

Глава держави подякував українцю за силу та натхнення, які боксер надає усій країні з кожною своєю перемогою.

Володимир Зеленський подякував Олександру Усику за те, що кожен його бій – з Україною в серці.

Зараз дивляться

– Вітаю з перемогою – тебе, країну та всіх, хто вболівав, – наголосив президент.

Сам Олександр Усик після своєї перемоги у бою з Даніелем Дюбуа подякував усім хлопцям, які боронять Україну.

– Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні, – зазначив він.

Бій між українцем і британцем відбувся на арені Вемблі у Лондоні. Усик нокаутував Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу за звання абсолютного чемпіона світу в супер важкій ваговій категорії.

Момент появи Усика та Дюбуа перед початком бою на рингу потрапив на відео. Українець вийшов під пісню Аве Марія, а згодом звучала композиція Браття Василя Жадана.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.