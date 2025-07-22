45-річна Вінус Вільямс виграла перший матч у турі після тривалої перерви

Семиразова переможниця турнірів Grand Slam Вінус Вільямс повернулася на корт після 16 місяців перерви та здобула перемогу у парному розряді турніру WTA 500 у Вашингтоні.

45-річна Вільямс, яка отримала вайлкард турніру, не виступала зі змагань у Маямі у березні 2024 року, а востаннє перемагала на турніру у Цинциннаті у серпні 2023 року.

Вінус Вільямс виграла перший матч після перерви

На турнірі у Вашингтоні Вільямс виступає у парі з 23-річною землячкою Хейлі Баптіст. У матчі 1/8 фіналу вони обіграли пару Клерві Нгунуе (США) та Ежені Бушар (Канада) з рахунком 6:3 6:1.

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— Бути тут було надихаюче. Я люблю цю гру і продовжую досягати високих результатів, – сказала Вільямс в інтерв’ю Sky Sports.

У ніч на 23 липня Вінус Вільямс зіграє в одиночному розряді у Вашингтоні проти іншої американки Пейтон Стернс.

Раніше цього місяця Вільямс розповіла в інтерв’ю NBC, що вона перенесла операцію з видалення фіброміоми матки, яка, за її словами, роками впливала на її кар’єру і життя.

Вільямс, яка наразі не має рейтингу ні в одиночному, ні в парному розряді, виграла сім турнірів Grand Slam в одиночному розряді і 14 в парному разом з молодшою сестрою Сереною Вільямс.

Також вона здобула два титули в змішаному парному розряді в 1998 році.

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