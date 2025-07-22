ФК Минай не гратиме у сезоні-2025/26: клуб назвав причину

Колишній учасник чемпіонату України з футболу клуб Минай оголосив, що не візьме участь у наступному сезоні-2025/26 у Першій лізі.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Минай не гратиме у новому сезоні

У клубі зазначили, що минуло десять років з дня заснування Минаю: було подолано довгий та важкий шлях, але зараз ми змушені сказати до побачення.

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— У сезоні-2025/26 Минай не братиме участі. Клуб бере паузу через фінансові труднощі. Попри війну український футбол не просто живе, а прогресує і витримувати конкуренцію у боротьбі за якісних гравців та тренерів стає фінансово важко, – йдеться у заяві.

Там додали, що змушено “переривають” свою історію. Також у ФК Минай пообіцяли зробити все від себе залежне, щоб повернутися конкурентоздатними.

Після чотирьох сезонів в українській Прем’єр-лізі Минай за підсумками чемпіонату 2023/24 вибув до Першої ліги.

Упродовж минулого сезону команда здобула вісім перемог у 24 матчах та посіла 12 позицію у таблиці групи вибування, зберігши прописку у Першій лізі.

Фото: ФК Минай

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