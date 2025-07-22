Хамрун – Динамо: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Перший матч Хамрун Спартанс – Динамо Київ у другому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26 запланований на 22 липня. Гра відбудеться на стадіоні Гіберніанс Граунд у місті Паола на Мальті.

Початок матчу – о 20:00 за київським часом.

Матч Хамрун – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже першу гру біло-синіх у кваліфікації Ліги чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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Хамрун – Динамо Київ: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Хамрун – Динамо Київ у прямому ефірі на телеканалі 2+2, доступному на медіасервісі Megogo та платформі Київстар ТБ.

Гру Хамрун – Динамо Київ обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 45-річним Сезаром Сото Градо.

Йому асистуватимуть Карлос Альварес Фернандес та Рубен Бессериль Гомес. Резервним арбітром призначено Віктора Гарсію Вердура.

За VAR відповідатиме Валентін Гомес, якому допомагатиме Мігель Сесма Еспіноса.

Матч-відповідь команд запланований на 29 липня. Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з переможцем пари пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Команда, що програє, продовжить виступи у Лізі Європи, де зіграє з командою, яка поступиться у зустрічі між Пафосом та Маккабі Тель-Авів.

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