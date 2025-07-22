Не лише повернення у першу десятку: Світоліна про плани на кінець сезону

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про амбітні плани до кінця сезону-2025 та очікування від виступу разом зі збірною України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це вона сказала в коментарі виданню Суспільне Спорт.

Світоліна про плани до кінця сезону

За словами тенісистки, попри ранній виліт з Вімблдону у третьому колі, вона досить впевнена у своїх результатах. Еліна відзначила, що добре тренується, коли почувається у хорошій фізичній формі.

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– Потрібно уникати якихось травм – це найголовніше. Для мене завдання зараз – це закінчити сезон без якихось таких великих травм, як це відбувалось минулих два роки. Я не змогла закінчити повністю (минулий, – Ред.) сезон. Тому, сподіваюсь, що у мене вийде теж повернутися в першу десятку, – сказала Світоліна.

У поточному сезоні Світоліна допомогла збірній України вперше в історії пробитися до фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг, здобувши дві перемоги над представницями Швейцарії та Польщі.

— Іспанія не проста, але не найгірший варіант, тому що там є і США, які дуже сильні. Ми ще не знаємо, яка буде команда, які гравчині там будуть. Але все одно я думаю, що у нас є гарні шанси пройти. А далі вже подивимось. Це спорт – ти не знаєш, чого очікувати, але можеш тільки контролювати те, що ти підготуєшся на 100%, – зазначила Еліна.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться 16-21 вересня у китайському Шеньчжені.

Суперницями української команди стане четверта сіяна збірна Іспанії. В разі перемоги у матчі з іспанками наша команда вийде на переможницю пари Італія — Китай.

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