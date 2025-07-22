Син Шевченка підписав професійний контракт з англійським клубом

Український форвард Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка, підписав професійний контракт із англійським клубом Вотфорд.

Про це повідомив офіційний сайт шершнів.

Крістіан Шевченко підписав контракт із Вотфордом

Контракт 18-річного Крістіана Шевченка з клубом Вотфорд розрахований на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

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Українець став одним із 12 футболістів академії Вотфорда, з якими підписали професійні контракти.

— Швидкий, енергійний форвард з універсальним стилем гри. У минулому сезоні відзначився 11 голами та вісьмома результативними передачами, – йдеться у профайлі Крістіана на сайті.

У клубі повідомили, що гравцям запропонували укласти угоди наприкінці сезону, а після того як вони поставили свої підписи під контрактами, про це оголосили офіційно.

У минулому сезоні Вотфорд посів 14-те місце у Чемпіоншипі. Сезон-2025/26 шершні розпочнуть матчем проти Чарльтона 9 серпня.

Крістіан Шевченко народився у Лондоні у 2006 році. Він займався в академії Челсі, після чого перейшов до Вотфорда.

У березні 2024 року син Шевченка отримав український паспорт і того ж місяця дебютував за юнацьку збірну України U-19. Також Крістіан увійшов до складу команди на юнацькому Євро-2024, де підопічні Дмитра Михайленка дійшли до півфіналу.

Відтоді Шевченко-молодший зіграв за юнацьку збірну 11 матчів, відзначившись однією результативною передачею.

Фото: ФК Вотфорд

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