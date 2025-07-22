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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Завис на вечірці у тата: Дюбуа ледве не зірвав реванш з Усиком

Даніель Дюбуа
Фото: Getty Images

Британський боксер Даніель Дюбуа запізнився на бій за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті проти Олександра Усика через вечірку, організовану його батьком.

Про це повідомило видання talkSport.

Дюбуа запізнився на бій з Усиком через вечірку

Олександр Усик прибув на арену Вемблі на бій із Дюбуа завчасно, водночас британець дістався стадіону лише через 45 хвилин після українця. Тож у Даніеля залишалося менш як дві години до виходу на ринг.

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Команда Дюбуа не коментувала причину пізнього прибуття боксера, а ось видання talkSport повідомило, що нею стала вечірка, яку організував батько Даніеля.

Захід у день бою Усик – Дюбуа 2 відбувся у помешканні британського боксера. На нього було запрошено від 50 до 70 гостей. Декого з них після вечірки мали везти на арену на автомобілі, на якому повинен був їхати сам боксер.

За даними газети The Mirror, Дюбуа на поєдинок відвіз батько, але через те що він їхав на неакредитованому авто, а біля Вемблі зібрався натовп, боксерові довелося йти до арени пішки.

Ба більше, проблеми виникли й під час входу. Оточення Дюбуа погрожувало охоронцям, що боксер взагалі не вийде на ринг, якщо гостей не пропустять.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу на лондонському стадіоні Вемблі.

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