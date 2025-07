Завис на вечірці у тата: Дюбуа ледве не зірвав реванш з Усиком

Британський боксер Даніель Дюбуа запізнився на бій за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті проти Олександра Усика через вечірку, організовану його батьком.

Про це повідомило видання talkSport.

Олександр Усик прибув на арену Вемблі на бій із Дюбуа завчасно, водночас британець дістався стадіону лише через 45 хвилин після українця. Тож у Даніеля залишалося менш як дві години до виходу на ринг.

Команда Дюбуа не коментувала причину пізнього прибуття боксера, а ось видання talkSport повідомило, що нею стала вечірка, яку організував батько Даніеля.

Захід у день бою Усик – Дюбуа 2 відбувся у помешканні британського боксера. На нього було запрошено від 50 до 70 гостей. Декого з них після вечірки мали везти на арену на автомобілі, на якому повинен був їхати сам боксер.

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday

He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk pic.twitter.com/16An5zM7pg

— Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025