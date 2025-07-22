Завис на вечірці у тата: Дюбуа ледве не зірвав реванш з Усиком

Британський боксер Даніель Дюбуа запізнився на бій за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті проти Олександра Усика через вечірку, організовану його батьком.

Про це повідомило видання talkSport.

Дюбуа запізнився на бій з Усиком через вечірку

Олександр Усик прибув на арену Вемблі на бій із Дюбуа завчасно, водночас британець дістався стадіону лише через 45 хвилин після українця. Тож у Даніеля залишалося менш як дві години до виходу на ринг.

Зараз дивляться

Команда Дюбуа не коментувала причину пізнього прибуття боксера, а ось видання talkSport повідомило, що нею стала вечірка, яку організував батько Даніеля.

Захід у день бою Усик – Дюбуа 2 відбувся у помешканні британського боксера. На нього було запрошено від 50 до 70 гостей. Декого з них після вечірки мали везти на арену на автомобілі, на якому повинен був їхати сам боксер.

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk pic.twitter.com/16An5zM7pg — Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025

За даними газети The Mirror, Дюбуа на поєдинок відвіз батько, але через те що він їхав на неакредитованому авто, а біля Вемблі зібрався натовп, боксерові довелося йти до арени пішки.

Ба більше, проблеми виникли й під час входу. Оточення Дюбуа погрожувало охоронцям, що боксер взагалі не вийде на ринг, якщо гостей не пропустять.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу на лондонському стадіоні Вемблі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.