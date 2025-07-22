Усик знову може втратити звання абсолютного чемпіона у гевівейті: що відомо

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик ризикує втратити це звання найближчим часом через рішення Всесвітньої боксерської організації (WBO).

У суботу, 19 липня, Усик достроково здолав британця Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді та об’єднав чотири головні пояси у гевівейті.

В Усик може втратити звання абсолюта

Річ у тім, що ще до реваншу Усик – Дюбуа 2 Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала українця провести захист поясу проти новозеландця Джозефа Паркера.

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На прохання Олександра йому дозволили відтермінувати цей бій заради об’єднавчого поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Таким чином після реваншу з Дюбуа українець має провести бій із Джозефом Паркером. В іншому випадку йому доведеться віддати пояс WBO.

Подібне вже траплялося після першого бою з Тайсоном Ф’юрі, коли Усик відмовився від пояса IBF, за який пізніше билися Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика в реванші з Дюбуа промоутер Френк Воррен заявив, що Олександр буде зобов’язаний провести захист поясу WBO проти новозеландця.

— Як фанат, я хотів би побачити бій Усика проти Джо Паркера. Джозеф заслужив на це, у нього така ж переможна серія, як і у Дюбуа. Це бій, який був санкціонований, так чи інакше він повинен відбутися, або Джо битиметься за вакантний титул, – сказав Воррен на пресконференції.

Після перемоги Усика над Дюбуа сам Паркер, вітаючи українця, натякнув на можливий бій між ними у майбутньому. Новозеландець також заявив, що чекав цього надто довго.

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