Бешикташ – Шахтар: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги Європи
Перший матч Бешикташ – Шахтар у другому турі кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 запланований на 24 липня. Гра відбудеться на стадіоні Бешикташ Парк у Стамбулі (Туреччина).
Початок матчу – о 21:00 за київським часом.
Матч Бешикташ – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру чорних орлів та гірників у кваліфікації Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.
Бешикташ – Шахтар: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися гру Бешикташ – Шахтар у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Матч кваліфікації Ліги Європи буде доступний на каналі КС ТБ/Єврокубки.
Гру Бешикташ – Шахтар обслуговуватиме болгарська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Георгієм Кабаковим.
Йому асистуватимуть Мартін Маргарітов та Мартін Венев. Резервним арбітром призначено Радослава Гидженова.
За VAR відповідатиме Драгомир Драганов, якому допомагатиме Нікола Попов.
Матч-відповідь команд запланований на 31 липня. Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з командою, що програє у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів між Рейнджерсом (Шотландія) та Панатінаїкосом (Греція).
Якщо гірники не зможуть пройти Бешикташ, то продовжать виступи у Лізі конференцій, де зіграють із переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).