Було соромно дивитися: Сабо розніс гру Динамо попри розгромну перемогу
Колишній тренер збірної України та Динамо Київ Йожеф Сабо оцінив старт біло-синіх у кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.
Попри розгром команди з Мальти з рахунком 3:0 фахівець вважає, що підопічні Олександра Шовковського зіграли вкрай слабо. Про це він сказав в коментарі Blik.
Сабо оцінив матч Хамрун – Динамо Київ
– Я навіть не всю гру дивився, бо дивитися було соромно! Хамрун – це команда рівня Другої ліги, і Динамо в цьому матчі теж опустилося до цього рівня. Те, що я побачив, навіть футболом назвати не можна. Дуже слабка гра у виконанні Динамо, просто ніякі. Купа помилок, швидкості немає, все пішки! Ну не грають так сьогодні у футбол – заявив Сабо.
Він додав, що у матчі Хамрун – Динамо йому не сподобалася гра нікого з футболістів київської команди.
Фахівець звернув увагу, що зараз тривають тренувальні збори, де гравці отримують навантаження. Водночас Сабо заявив, що суперник “був дуже слабкий, його навіть стоячи можна було обіграти”.
– Сподіваюся, що проти серйознішого суперника кияни дадуть бій. Поки що говорити нема про що, навіть якби Динамо забило шість голів, – додав він.
Нагадаємо, Київське Динамо здобуло розгромило мальтійський Хамрун Спартанс у другому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч-відповідь заплановано на 29 липня у польському Любліні.