Було соромно дивитися: Сабо розніс гру Динамо попри розгромну перемогу

Колишній тренер збірної України та Динамо Київ Йожеф Сабо оцінив старт біло-синіх у кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.

Попри розгром команди з Мальти з рахунком 3:0 фахівець вважає, що підопічні Олександра Шовковського зіграли вкрай слабо. Про це він сказав в коментарі Blik.

Сабо оцінив матч Хамрун – Динамо Київ

– Я навіть не всю гру дивився, бо дивитися було соромно! Хамрун – це команда рівня Другої ліги, і Динамо в цьому матчі теж опустилося до цього рівня. Те, що я побачив, навіть футболом назвати не можна. Дуже слабка гра у виконанні Динамо, просто ніякі. Купа помилок, швидкості немає, все пішки! Ну не грають так сьогодні у футбол – заявив Сабо.

Він додав, що у матчі Хамрун – Динамо йому не сподобалася гра нікого з футболістів київської команди.

Зараз дивляться

Фахівець звернув увагу, що зараз тривають тренувальні збори, де гравці отримують навантаження. Водночас Сабо заявив, що суперник “був дуже слабкий, його навіть стоячи можна було обіграти”.

– Сподіваюся, що проти серйознішого суперника кияни дадуть бій. Поки що говорити нема про що, навіть якби Динамо забило шість голів, – додав він.

Нагадаємо, Київське Динамо здобуло розгромило мальтійський Хамрун Спартанс у другому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч-відповідь заплановано на 29 липня у польському Любліні.

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