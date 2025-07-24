Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Бешикташ – Шахтар: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги Європи

Арда Туран
Фото: ФК Шахтар

Перший матч БешикташШахтар у другому турі кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 запланований на 24 липня. Гра відбудеться на стадіоні Бешикташ Парк у Стамбулі (Туреччина).

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Бешикташ – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру чорних орлів та гірників у кваліфікації Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Бешикташ – Шахтар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Бешикташ – Шахтар у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Матч кваліфікації Ліги Європи буде доступний на каналі КС ТБ/Єврокубки.

Гру Бешикташ – Шахтар обслуговуватиме болгарська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Георгієм Кабаковим.

Йому асистуватимуть Мартін Маргарітов та Мартін Венев. Резервним арбітром призначено Радослава Гидженова.

За VAR відповідатиме Драгомир Драганов, якому допомагатиме Нікола Попов.

Матч-відповідь команд запланований на 31 липня. Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з командою, що програє у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів між Рейнджерсом (Шотландія) та Панатінаїкосом (Греція).

Якщо гірники не зможуть пройти Бешикташ, то продовжать виступи у Лізі конференцій, де зіграють із переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

Читайте також
Олександрія – Партизан: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
ФК Олександрія

Пов'язані теми:

БешикташЛіга ЄвропиФутболШахтар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь