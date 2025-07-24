Бешикташ – Шахтар: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги Європи

Перший матч Бешикташ – Шахтар у другому турі кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 запланований на 24 липня. Гра відбудеться на стадіоні Бешикташ Парк у Стамбулі (Туреччина).

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Бешикташ – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру чорних орлів та гірників у кваліфікації Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.

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Бешикташ – Шахтар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Бешикташ – Шахтар у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Матч кваліфікації Ліги Європи буде доступний на каналі КС ТБ/Єврокубки.

Гру Бешикташ – Шахтар обслуговуватиме болгарська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Георгієм Кабаковим.

Йому асистуватимуть Мартін Маргарітов та Мартін Венев. Резервним арбітром призначено Радослава Гидженова.

За VAR відповідатиме Драгомир Драганов, якому допомагатиме Нікола Попов.

Матч-відповідь команд запланований на 31 липня. Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з командою, що програє у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів між Рейнджерсом (Шотландія) та Панатінаїкосом (Греція).

Якщо гірники не зможуть пройти Бешикташ, то продовжать виступи у Лізі конференцій, де зіграють із переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

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