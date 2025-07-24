Харькова залишила подіум, щоб не робити спільне фото з росіянином на ЧС
Чемпіонка світу з фехтування на шпазі Влада Харькова відмовилася від спільного фото з призерами першого змагального дня через з російського фехтувальника Кирила Бородачова.
Українка залишила подіум, коли туди підійшли призери у чоловічій рапірі.
Харькова відмовилася від фото з росіянином
Влада Харькова залишила п’єдестал у момент спроби зробити спільне фото призерів першого змагального дня.
Українка показала силу не лише у бою, а й у принципах. Вона повернулася на подіум, щоб зафільмувати історичний момент, лише після того, як “нейтральний атлет” залишив п’єдестал пошани.
Це сталося на церемонії нагородження після виконання гімнів чемпіонів світу у жіночій шпазі та чоловічій рапірі.
Нагадаємо, 28-річна Влада Харькова виборола золото чемпіонату світу з фехтування, що стартував у грузинському Тбілісі.
Вона стала лише п’ятою українкою серед жінок та чоловіків, які вибороли звання чемпіона світу з фехтування.
Досі лише одна українка виборювала золото чемпіонату світу у шпазі – Наталія Конрад у 2003 році.
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