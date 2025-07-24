Олександрія – Партизан: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Перший матч Олександрія – Партизан у другому турі кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 запланований на 24 липня. Гра відбудеться на стадіоні ГКС Катовиці у польському місті Катовіце.

Початок матчу – о 20:00 за київським часом.

Матч Олександрія – Партизан, де дивитися в Україні першу гру жовто-чорних у кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.

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Олександрія – Партизан: де дивитися

Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Олександрія – Партизан у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Матч кваліфікації Ліги конференцій буде доступний на каналі КС ТБ/Єврокубки.

Перегляд матч Олександрія – Партизан є безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів. Для доступу необхідно авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.

Гру Олександрія – Партизан обслуговуватиме естонська бригада арбітрів на чолі з Йоонасом Яновіцем.

Йому асистуватимуть Арон Г’ярсінг та Вейко Митсник. Резервним арбітром призначено Крісто Кюлльястінена.

Матч-відповідь команд заплановано на 31 липня у сербському Белграді.

Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з командою, що програє у парі Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія). Команда, яка програє, завершить виступи у єврокубках.

Фото: ФК Олександрія

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