Полісся – Санта Колома: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Перший матч Полісся – Санта Колома у другому турі кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 24 липня. Гру проведуть на стадіоні Татран у Пряшові у Словаччині.

Початок матчу – о 20:00 за київським часом.

Матч Полісся – Санта Колома, де дивитися в Україні першу гру поліських вовків у кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.

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Полісся – Санта Колома: де дивитися

Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Полісся – Санта Колома у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Перегляд цього матчу є безкоштовним – для цього необхідно лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.

Гру Полісся – Санта Колома обслуговуватиме данська бригада арбітрів на чолі з Якобом Карлсеном.

Йому асистуватимуть Волленберг Расмуссен та Мартін Маркус. Резервним арбітром призначено Міккеля Реддера.

Матч-відповідь команд заплановано на 31 липня у в андоррському місті Енкам на стадіоні національної команди країни Estadi de la FAF.

Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з командою-переможцем з пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія). Команда, яка програє, завершить виступи у єврокубках.

Фото: ФК Полісся

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