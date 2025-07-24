Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Полісся – Санта Колома: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Руслан Ротань

Перший матч Полісся – Санта Колома у другому турі кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 24 липня. Гру проведуть на стадіоні Татран у Пряшові у Словаччині.

Початок матчу – о 20:00 за київським часом.

Матч Полісся – Санта Колома, де дивитися в Україні першу гру поліських вовків у кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Полісся – Санта Колома: де дивитися

Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Полісся – Санта Колома у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Перегляд цього матчу є безкоштовним – для цього необхідно лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.

Гру Полісся – Санта Колома обслуговуватиме данська бригада арбітрів на чолі з Якобом Карлсеном.

Йому асистуватимуть Волленберг Расмуссен та Мартін Маркус. Резервним арбітром призначено Міккеля Реддера.

Матч-відповідь команд заплановано на 31 липня у в андоррському місті Енкам на стадіоні національної команди країни Estadi de la FAF.

Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з командою-переможцем з пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія). Команда, яка програє, завершить виступи у єврокубках.

Читайте також
Олександрія – Партизан: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
ФК Олександрія

Фото: ФК Полісся

Пов'язані теми:

Ліга конференційФК ПоліссяФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь