Полісся – Санта Колома: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
Перший матч Полісся – Санта Колома у другому турі кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 24 липня. Гру проведуть на стадіоні Татран у Пряшові у Словаччині.
Початок матчу – о 20:00 за київським часом.
Матч Полісся – Санта Колома, де дивитися в Україні першу гру поліських вовків у кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.
Полісся – Санта Колома: де дивитися
Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Полісся – Санта Колома у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Перегляд цього матчу є безкоштовним – для цього необхідно лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.
Гру Полісся – Санта Колома обслуговуватиме данська бригада арбітрів на чолі з Якобом Карлсеном.
Йому асистуватимуть Волленберг Расмуссен та Мартін Маркус. Резервним арбітром призначено Міккеля Реддера.
Матч-відповідь команд заплановано на 31 липня у в андоррському місті Енкам на стадіоні національної команди країни Estadi de la FAF.
Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з командою-переможцем з пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія). Команда, яка програє, завершить виступи у єврокубках.
Фото: ФК Полісся