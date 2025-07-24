Усик – лідер рейтингу P4P: десятка найкращих боксерів світу

Абсолютний чемпіон світу з боксу у гевівейті Олександр Усик зберіг першу позицію у рейтингу P4P – найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією ESPN.

Про це видання повідомило, оновивши десятку рейтингу після бою Усика проти Дюбуа.

Рейтинг P4P станом на 24 липня

Абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Усика обрали на перше місце рейтингу усі 17 експертів ESPN. Тому українець продовжує очолювати список P4P.

Зараз дивляться

Загалом у десятці рейтингу P4P відбулося шість змін:

мексиканець Джессі Родрігес піднявся на п’яту сходинку після того, як здолав технічним нокаутом Фумелелу Кафу й об’єднав пояси WBC та WBO у другій легкій вазі;

американець Шакур Стівенсон захистив титул WBC у легкій вазі проти Вільяма Сепеди, піднявшись на три сходинки;

позиції у рейтингу втратили ексчемпіон WBO у напівважкій вазі Артур Бєтєрбієв, абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні Сауль Альварес, чемпіон WBA у напівважкій вазі Девід Бенавідес і володар поясів WBC та IBF у легшій вазі Юнто Накатані.

Топбоксери рейтингу за версією ESPN

Олександр Усик (Україна) — надважка вага; Наоя Іноуе (Японія) — друга легша; Теренс Кроуфорд (США) — напівсередня; Дмітрій Бівол (24-1, 12 КО) — напівважка; Джессі Родрігес (США) — друга найлегша (+1 позиція); Артур Бєтєрбієв (Канада) — напівважка (-1); Шакур Стівенсон (США) — легка (+3); Сауль Альварес (Мексика) — друга середня (-1); Девід Бенавідес (США) — напівважка (-1); Юнто Накатані (Японія) — легша (-1).

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу на лондонському стадіоні Вемблі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.