Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Сезон Формули-1 2025 року стартував у березні з Гран-прі Австралії. Всього у календарі заплановано 24 етапи.
Після етапу у Сільверстоуні відбулася тритижнева літня перерва, але з календаря прибрали тривалу перерву в жовтні та листопаді.
Крім того у сезоні-2025 відбудуться також шість спринтерських гонок.
В Україні є чимало шанувальників автоперегонів, тож Факти ICTV розповідають, де можна буде наживо спостерігати за перегонів Формули-1, улюбленими командами та гонщиками.
Де дивитися Формулу-1 в Україні
Формулу-1 сезону-2025 транслюватиме в Україні телеканал Setanta Sports, який є офіційним ретранслятором Ф-1.
Шанувальникам автоперегонів будуть доступні всі кваліфікації, гонки та спринти сезону-2025 наживо на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Більшість перегонів та кваліфікацій покажуть телеканали Setanta Sports і Setanta Sports+.
Крім того за трансляціями Формули-1 можна спостерігати на офіційному каналі F1TV. Там доступні всі гоночні сесії, прямі трансляції з бортових камер та радіоспілкування команд, повтори тощо.
F1TV пропонує підписникам три пакети TV Pro, TV Premium та TV Access:
- перший коштує €7,99 на місяць або €64,99 на рік. Він містить весь вищезгаданий контент та архіви попередніх етапів;
- другий пакет коштує €89.99 на рік. Він містить теж, що й другий, але доступний у 4К та дає змогу дивитися контент на шістьох пристроях одночасно;
- третій коштує €26,99 на рік. Це пакет мінімум, і в ньому немає вищезазначених “плюшок”. Тут перегони доступні у записі та є ексклюзивні шоу, документальні фільми та архіви гонок.
На F1TV немає українського коментатора, проте це дає змогу чути пілотів та очільників команд в оригіналі.
З детальним календарем Формули-1 на сезон-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.