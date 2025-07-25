Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів другого раунду кваліфікації у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

З першого кваліфай-раунду успішно розпочав свої виступи у Лізі Європи донецький Шахтар. З другого раунду у єврокубках розпочали виступи Динамо, Полісся та Олександрія.

Зараз Україна посідає у таблиці 27-ме місце, піднявшись на одну сходинку.

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Скільки балів заробили українські клуби

У другому турі кваліфай-раунду Динамо обіграло Хамрун (3:0) у Лізі чемпіонів, а Шахтар здолав Бешикташ (4:2) у Лізі Європи. Завдяки цим перемогам Україна додала до свого активу 0.500 бала у таблицю коефіцієнтів.

Всього Україна має у своєму активі зараз 18.475 бала у таблиці.

Це дозволило піднятися на одну сходинку та обійти Росію на 0.176 бала.

Натомість Полісся поступилося андоррській Санта-Коломі (1:2), а Олександрія зазнала поразки від сербського Партизана (0:2).

Словенію, яка посідає 26-ту сходинку, Україну відділяє 0.868 бала. Словенці мають представництво у чотири команди, але лише одна здобула перемогу – Олімпія здолала андоррський Інтер Ескальдес у кваліфікації ЛЧ.

Попри відсутність російських клубів у єврокубках уже четвертий сезон поспіль через санкції, пов’язані з повномасштабним вторгненням, УЄФА щороку нараховує Росії мінімальний фіксований бал – 4.333.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 94.839 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 84.374 бала (7/7);

3. Іспанія – 78.703 бала (8/8);

4. Німеччина – 74.545 бала (7/7);

5. Франція – 67.748 бала (7/7);

6. Нідерланди – 60.116 бала (6/6);

7. Португалія – 53.966 бала (5/5);

8. Бельгія – 52.350 бала (5/5);

9. Туреччина – 42.200 бала (5/5);

10. Чехія – 38.800 бала (5/5);

… 26. Словенія – 19.343 бала (4/4);

27. Україна – 17.975 бала (4/4);

28. Росія – 18.299 бала (0).

Матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду єврокубків відбудуться 29-31 липня.

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