Українка Кіченок та японка Ніномія стали чемпіонками WTA 250 у Празі
Українка Надія Кіченок та японка Макото Ніномія стали переможницями турніру WTA 250 у Празі.
Про це повідомляє WTA.
Надія Кіченок здобула 11-й парний титул у кар’єрі
Українка Надія Кіченок та японка Макото Ніномія здобули перемогу в парному розряді турніру WTA 250 Livesport Prague Open, який відбувався на ґрунтових кортах у столиці Чехії. У фінальному матчі дует під другим номером посіву обіграв представниць господарів — Луцію Гавличкову та Лауру Самсон.
Гра тривала 1 годину 24 хвилини та завершилася з рахунком 1:6, 6:4, 10-7. Після провального першого сету Кіченок і Ніномія змогли перехопити ініціативу та повністю змінити перебіг зустрічі.
У фіналі україно-японська пара не подала жодного ейса, зробила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 брейк-пойнтів. Суперниці відповіли 2 ейсами, 11 подвійними помилками й 4 брейками.
Це вже другий титул поспіль для Кіченок і Ніномії — минулого тижня тенісистки перемогли на турнірі WTA 250 у Гамбурзі. Загалом для Надії Кіченок ця перемога стала 11-ю у парному розряді WTA.
Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 21 липня 2025 року.
Першою ракеткою залишається нейтральна Аріна Соболенко, другою йде американка Коко Гофф, а третю сходинку замикає полька Іга Свьонтек.