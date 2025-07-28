Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Динамо – Хамрун: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо Київ
Фото: Динамо Київ

Матч-відповідь Динамо Київ – Хамрун Спартанс у другому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26 запланований на 29 липня. Гра відбудеться на арені Люблін в однойменному польському місті.

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Динамо Київ – Хамрун, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру біло-синіх у кваліфікації Ліги чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Динамо Київ – Хамрун: де дивитися

Матч Динамо Київ – Хамрун у прямому ефірі вболівальники зможуть подивитися на телеканалі 2+2, доступному на медіасервісі Megogo та платформі Київстар ТБ.

На грі працюватиме данська бригада арбітрів на чолі з 35-річним Якобом Сундбергом.

Йому асистуватимуть Віктор Скітте та Джеспер Дахль. Резервним арбітром призначено Лассе Лабела Граагаарда.

За VAR відповідатиме Якоб Кехлет, якому допомагатиме Йонас Хансен.

У першому матчі, що відбувся минулого тижня, Динамо розгромило мальтійський Хамрун Спартанс із рахунком 3:0. Голами відзначилися Владислав Ванат, Віталій Буяльський та Назар Волошин.

Команда, яка виграє за сумою двох матчів, у наступному турі зіграє з переможцем пари пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Команда, яка зазнає поразки, продовжить виступи у Лізі Європи, де зустрінеться з командою, яка програє у зустрічі між Пафосом та Маккабі Тель-Авів.

Читайте також
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо
Шахтар Егіналду Кевін

Пов'язані теми:

ДинамоЛіга чемпіонівФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь