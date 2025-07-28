З такими вусами не можна не виграти: Гвардіола здивував фанатів новим іміджем

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола здивував уболівальників новим образом під час літньої перерви.

Про це пише британська газета Daily Mail.

Гвардіола змінив імідж: тепер без бороди

Наставник містян поголив свою бороду і постав у новому образі з вусами. Таким його помітили під час поїздки до клініки Monarka в Барселоні.

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Користувачі соціальних мереж порівняли новий образ 54-річного Гвардіоли із персонажем Теда Лассо з комедійного серіалу про тренера англійської команди Річмонд.

– Пеп Гвардіола тепер має вуса, натхненні Тедом Лассо, бо хоче змінити ситуацію після провального минулого сезону Манчестер Сіті, – заявив один з уболівальників.

Pep Guardiola has a moustache. pic.twitter.com/8E1INZy1Y5 — City Report (@cityreport_) July 27, 2025

Деякі вболівальники Манчестер Сіті жартома припустили, що новий сміливий образ може бути багатообіцяючим знаком напередодні нового сезону після невдасі у минулому.

– З такими вусами не можна не виграти Прем’єр-лігу, — написав інший фанат.

28 липня у Манчестер Сіті стартують передсезонні тренування. У команди запланований один контрольний матч перед стартом сезону – 9 серпня проти італійського Палермо.

Сезон-2025/26 для Манчестер Сіті стартує 16 серпня матчем проти Вулвергемптона.

Нагадаємо, у минулому сезоні Манчестер Сіті фінішував на третій позиції у чемпіонаті Англії після Ліверпуля та Арсеналу.

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