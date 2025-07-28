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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Рейтинг WTA: Світоліна зберегла позицію, регрес Костюк та Ястремської

рейтинг WTA
Фото: Getty Images

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 28 липня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде американка Коко Гофф, а третю сходинку замикає ще полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка продовжує перебувати на 13-й сходинці. Марта Костюк втратила одну позицію і тепер 28-а.

На дві позиції в рейтингу впала Даяна Ястремська, натомість покращила на один пункт своє становище Юлія Стародубцева.

  • 13. (13). Еліна Світоліна – 2 794 очки;
  • 28. (27). Марта Костюк – 1 616 очок;
  • 35. (33). Даяна Ястремська – 1 394 очок;
  • 73. (74). Юлія Стародубцева – 899 очок;
  • 132. (127). Ангеліна Калініна – 550 очок;
  • 176. (172) Олександра Олійникова – 420 очок;
  • 193. (192). Дар’я Снігур – 384 очок;
  • 227. (216) Анастасія Соболєва – 323 очки.

Рейтинг WTA від 28 липня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA не відбулося змін.

  1. (1). Аріна Соболенко – 12 420 очок;
  2. (2). Коко Гофф (США) – 7 699 очок;
  3. (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 813 очок;
  4. (4). Джессіка Пегула (США) – 6 423 очки;
  5. (5). Мірра Андреєва – 4 914 очок;
  6. (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 553 очки;
  7. (7). Аманда Анісімова (США) – 4 470 очок;
  8. (8) Медісон Кіз (США) – 4 374 очки;
  9. (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3 576 очок;
  10. (10). Емма Наварро (США) – 3 454 очок.

На цьому тижні стартує турнір WTA серії 1000 у Монреалі та челенджер серії 150 у Варшаві.

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