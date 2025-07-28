Рейтинг WTA: Світоліна зберегла позицію, регрес Костюк та Ястремської

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 28 липня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде американка Коко Гофф, а третю сходинку замикає ще полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Зараз дивляться

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка продовжує перебувати на 13-й сходинці. Марта Костюк втратила одну позицію і тепер 28-а.

На дві позиції в рейтингу впала Даяна Ястремська, натомість покращила на один пункт своє становище Юлія Стародубцева.

13. (13). Еліна Світоліна – 2 794 очки;

28. (27). Марта Костюк – 1 616 очок;

35. (33). Даяна Ястремська – 1 394 очок;

73. (74). Юлія Стародубцева – 899 очок;

132. (127). Ангеліна Калініна – 550 очок;

176. (172) Олександра Олійникова – 420 очок;

193. (192). Дар’я Снігур – 384 очок;

227. (216) Анастасія Соболєва – 323 очки.

Рейтинг WTA від 28 липня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA не відбулося змін.

(1). Аріна Соболенко – 12 420 очок; (2). Коко Гофф (США) – 7 699 очок; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 813 очок; (4). Джессіка Пегула (США) – 6 423 очки; (5). Мірра Андреєва – 4 914 очок; (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 553 очки; (7). Аманда Анісімова (США) – 4 470 очок; (8) Медісон Кіз (США) – 4 374 очки; (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3 576 очок; (10). Емма Наварро (США) – 3 454 очок.

На цьому тижні стартує турнір WTA серії 1000 у Монреалі та челенджер серії 150 у Варшаві.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.