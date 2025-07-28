Вдова Мухаммеда Алі відповіла на порівняння Усика з її чоловіком

Халіла Алі, вдова легенди боксу Мухаммеда Алі, відповіла на запитання, в якому її чоловіка порівнювали з абсолютним чемпіоном світу в гевівейті Олександром Усиком.

У коментарі Seconds Out вона сказала, що ніхто не зрівняється з американським боксером.

Вдова Алі про порівняння Усика з її чоловіком

– Ніхто не зрівняється з Мухаммедом Алі. Ніхто. У Мухаммеда був особливий підхід до відпрацювання своєї стратегії, він ставився до цього дуже серйозно, і кожен його удар був ефективним. Він завжди буде моїм чемпіоном, – сказала вона.

Тоді у жінки запитали, що сталося б у фентезійному бою між Алі та Усиком. Вона відповіла, що це ніщо інше, аніж “фентезі”.

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– Саме так, це фентезі. Так говорили й про те, що Майк Тайсон зробив би з Мухаммедом Алі. Я знаю, що Тайсон був би схожий на Санні Лістона. Він сильний. Він може вдарити тебе, але треба влучити. Алі не стояв би на місці, – сказала Халіла Алі.

Нагадаємо, у 2018 році Олександр Усик виграв Кубок імені Мухаммеда Алі в крузервейті, здолавши російського боксера Мурата Гассієва. Тоді трофей українцю особисто вручила Халіла Алі.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу на лондонському стадіоні Вемблі. Таким чином він удруге об’єднав чемпіонські пояси у гевівейті.

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