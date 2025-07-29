Хочемо грати вдома: Туран про номінально домашні матчі Шахтаря у ЛЄ

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про те, що гірники вже тривалий час не можуть грати єврокубкові матчі в Україні через війну.

Про це він сказав в інтерв’ю польському виданню Weszlo напередодні матчу-відповіді проти Бешикташа у кваліфікації Ліги Європи.

Туран про домашній стадіон Шахтаря

Для Шахтаря матч-відповідь проти Бешикташа буде номінально домашньою, адже відбудеться на стадіоні імені Генрика Реймана в польському Кракові.

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– Футбол – це не тільки боротьба на полі, але й турбота про те, щоб порадувати своїх уболівальників. Звичайно, ми хотіли б грати у своїй країні, перед нашими вболівальниками. Сподіваюся, що війна закінчиться якомога швидше і ми знову зможемо проводити там усі матчі. Однак у нинішніх умовах ми надзвичайно щасливі, що можемо грати в Кракові, – сказав Туран.

Головний тренер Шахтаря висловив переконання, що вболівальники гірників у Кракові нададуть команді таку ж підтримку, як і в першому матчі кваліфікації проти Ільвеса, коли вони грали у Тампере.

У Турана також запитали, чи мав він сумніви перед роботою у Шахтарі через війну в Україні. На що він заявив, що такого не було, адже фахівець повністю розуміє ситуацію, в якій перебувають українці.

– Я повністю розумію ситуацію, в якій перебуває український народ. Вони роками живуть у дуже складних умовах. Для мене мати сумніви було б нечесно щодо народу, який так довго терпить цю ситуацію. Я не маю жодних побоювань.

Навпаки, якщо завдяки нашій грі та досягнутим успіхам ми можемо принести трохи радості в їхнє важке життя, я буду надзвичайно щасливий, – зазначив він.

Нагадаємо, у першому матчі, що відбувся 24 липня, Шахтар здобув перемогу над Бешикташем із рахунком 4:2.

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