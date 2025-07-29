Партизан – Олександрія: де дивитися і шанси команд у матчі кваліфікації ЛК

Матч-відповідь Партизан – Олександрія у другому турі кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 31 липня. Гра запланована на стадіоні Партизана у сербському Белграді.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Партизан – Олександрія, де дивитися в Україні другу гру жовто-чорних у кваліфікації Ліги конференцій та прогноз букмекерів — розповідають Факти ICTV.

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Партизан – Олександрія: де дивитися

В Україні футбольні вболівальники зможуть подивитися гру Партизан – Олександрія у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Для перегляду матчу необхідно авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.

Партизан – Олександрія: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитами матчу Партизан – Олександрія є сербський клуб. На перемогу Партизана приймають ставки з коефіцієнтом 2.13. Успіх підопічних Кирила Нестеренка оцінюють у 3.45.

Нічийний результат зустрічі Партизана та Олександрії у матчі-відповіді – 3.40.

Шанси на вихід до наступного раунду турніру вищі в Партизана – 1.05. Прохід Олександрії оцінюють у 8.00.

На матчі Партизан – Олександрія працюватиме вірменська бригада арбітрів на чолі з Генріком Налбандяном.

Йому асистуватимуть Месроп Газарян та Атом Севгулян. Резервним арбітром призначено Завена Оганісяна.

Нагадаємо, перший матч команд у польському місті Катовіце минулого тижня завершився поразкою українського клубу з рахунком 0:2.

Фото: ФК Олександрія

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