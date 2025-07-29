Санта Колома – Полісся: де дивитися і прогноз на матч-відповідь кваліфікації ЛК
Матч-відповідь Санта Колома – Полісся у другому турі кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 31 липня. Гру проведуть на стадіоні Estadi de la FAF в Андоррі.
Початок матчу – о 19:00 за київським часом.
Матч Санта Колома – Полісся, де дивитися в Україні другу гру поліських вовків у кваліфікації Ліги конференцій, а також прогноз букмекерів, розповідають Факти ICTV.
Санта Колома – Полісся: де дивитися
Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Полісся – Санта Колома у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Для перегляду матчу достатньо лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.
Санта Колома – Полісся: прогноз букмекерів
На думку букмекерів, фаворитами матчу Санта Колома – Полісся є підопічні Руслана Ротаня. На перемогу Полісся приймають ставки з коефіцієнтом 1.66. Успіх андоррського клубу оцінюють у 5.60.
Нічийний результат зустрічі між Санта Коломи та Полісся у матчі-відповіді – 4.50.
Шанси на вихід до наступного раунду турніру дещо більші у Полісся – 1.83 проти 1.90 в андоррського клубу.
Гру Санта Колома – Полісся обслуговуватиме бригада арбітрів із Північної Ірландії на чолі з Беном Макмастером.
Йому асистуватимуть Стівен Белл та Джон Догерті. Резервним арбітром призначено Шейна Ендрюса.
Нагадаємо, перший матч команд у словацькому місті Пряшів минулого тижня завершився несподіваною поразкою Полісся з рахунком 1:2.
Фото: ФК Полісся