Санта Колома – Полісся: де дивитися і прогноз на матч-відповідь кваліфікації ЛК

Матч-відповідь Санта Колома – Полісся у другому турі кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 31 липня. Гру проведуть на стадіоні Estadi de la FAF в Андоррі.

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Матч Санта Колома – Полісся, де дивитися в Україні другу гру поліських вовків у кваліфікації Ліги конференцій, а також прогноз букмекерів, розповідають Факти ICTV.

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Санта Колома – Полісся: де дивитися

Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Полісся – Санта Колома у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Для перегляду матчу достатньо лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.

Санта Колома – Полісся: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитами матчу Санта Колома – Полісся є підопічні Руслана Ротаня. На перемогу Полісся приймають ставки з коефіцієнтом 1.82. Успіх андоррського клубу оцінюють у 4.70.

Нічийний результат зустрічі між Санта Коломи та Полісся у матчі-відповіді – 4.15.

Шанси на вихід до наступного раунду турніру дещо більші у Полісся – 1.73 проти 2.02 в андоррського клубу.

Гру Санта Колома – Полісся обслуговуватиме бригада арбітрів із Північної Ірландії на чолі з Беном Макмастером.

Йому асистуватимуть Стівен Белл та Джон Догерті. Резервним арбітром призначено Шейна Ендрюса.

Нагадаємо, перший матч команд у словацькому місті Пряшів минулого тижня завершився несподіваною поразкою Полісся з рахунком 1:2.

Фото: ФК Полісся

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