Шахтар – Бешикташ: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Матч-відповідь Шахтар – Бешикташ у другому турі кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 відбудеться 31 липня на Міському стадіоні імені Хенріка Реймана у Кракові (Польщі).

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Бешикташ, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру гірників із чорними орлами у кваліфікації Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.

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Шахтар – Бешикташ: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Шахтар – Бешикташ у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Гра кваліфікації Ліги Європи буде доступна для перегляду на каналі КС ТБ/Єврокубки.

На матчі Шахтар – Бешикташ працюватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 43-річним Хуаном Мартінесом Мунуерою.

Йому асистуватимуть Дієго Барберо та Мігель Мартінес. Резервним арбітром призначено Франсіско Хосе Ернандеса Маесо.

За VAR відповідатиме Валентін Гомес, якому асистуватиме Хуан Пулідо.

У першому матчі, що відбувся 24 липня, Шахтар здобув перемогу над Бешикташем із рахунком 4:2.

Переможець двоматчевого протистояння у наступному турі зіграє з командою, яка програє у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів між Рейнджерсом (Шотландія) та Панатінаїкосом (Греція).

Якщо гірникам не вдасться пройти Бешикташ, то вони продовжать виступи у Лізі конференцій, де зіграють із переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

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