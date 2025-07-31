Шахтар – Бешикташ: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
Матч-відповідь Шахтар – Бешикташ у другому турі кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 відбудеться 31 липня на Міському стадіоні імені Хенріка Реймана у Кракові (Польщі).
Початок матчу – о 21:00 за київським часом.
Матч Шахтар – Бешикташ, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру гірників із чорними орлами у кваліфікації Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.
Шахтар – Бешикташ: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Шахтар – Бешикташ у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Гра кваліфікації Ліги Європи буде доступна для перегляду на каналі КС ТБ/Єврокубки.
На матчі Шахтар – Бешикташ працюватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 43-річним Хуаном Мартінесом Мунуерою.
Йому асистуватимуть Дієго Барберо та Мігель Мартінес. Резервним арбітром призначено Франсіско Хосе Ернандеса Маесо.
За VAR відповідатиме Валентін Гомес, якому асистуватиме Хуан Пулідо.
У першому матчі, що відбувся 24 липня, Шахтар здобув перемогу над Бешикташем із рахунком 4:2.
Переможець двоматчевого протистояння у наступному турі зіграє з командою, яка програє у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів між Рейнджерсом (Шотландія) та Панатінаїкосом (Греція).
Якщо гірникам не вдасться пройти Бешикташ, то вони продовжать виступи у Лізі конференцій, де зіграють із переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).