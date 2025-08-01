Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після трьох перемог у кваліфікації

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів-відповідей другого раунду кваліфікації у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Другий раунд кваліфікації успішно подолали три українські клуби – Динамо у Лізі чемпіонів, Шахтар у Лізі Європи та Полісся у Лізі конференцій. Натомість Олександрія завершила виступи у єврокубках.

Зараз Україна посідає у таблиці коефіцієнтів УЄФА 27-ме місце.

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Скільки балів заробили українські клуби

У матчах-відповідях другого туру кваліфай-раунду єврокубків Динамо розгромило мальтійський Хамрун (3:0) у Лізі чемпіонів, Шахтар переміг Бешикташ (2:0) у Лізі Європи, а Полісся реабілітувалося за поразку у першому матчі від андоррської Санта Коломи, розгромивши суперника 4:1.

Водночас, другої поразки від сербського Партизана зазнала Олександрія (0:4) у Лізі конференцій і завершила виступи у поточній єврокампанії.

Всього Україна має у своєму активі зараз 19.225 бала у таблиці.

Завдяки трьом перемогам Україна наблизитися на 0.368 бала до 26-ї Словенії, два клуби якої вибули.

Завершили свої виступи словенські Марибор та Копер, не зумівши пройти угорський Пакш та норвезький Вікінг відповідно у Лізі конференцій.

На 28-му сходинку, опустивши Росію, піднявся Азербайджан. Третій раунд кваліфікації подолали три команди з цієї країни – Карабах у Лізі чемпіонів, а також Сабах Баку та Араз у Лізі конференцій. Натомість завершила виступи Зіра.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 94.839 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 84.374 бала (7/7);

3. Іспанія – 78.703 бала (8/8);

4. Німеччина – 74.545 бала (7/7);

5. Франція – 67.748 бала (7/7);

6. Нідерланди – 60.450 бала (6/6);

7. Португалія – 54.366 бала (5/5);

8. Бельгія – 52.350 бала (4/5);

9. Туреччина – 42.400 бала (5/5);

10. Чехія – 39.200 бала (5/5);

… 26. Словенія – 19.593 бала (2/4);

27. Україна – 19.225 бала (3/4);

28. Азербайджан – 18.750 бала (3/4).

Загалом у першій 30-ці рейтингу відбулося чотири зміни: Угорщина змістила з 23-го місця Румунію, а Азербайджан опустив з 28-го місця дискваліфіковану Росію.

Матчі третього кваліфікаційного раунду єврокубків відбудуться 5-7 серпня.

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