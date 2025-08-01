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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

У воротаря Баварії помер маленький син після важкої хвороби

Свен Ульрайх
Фото: Getty Images

Голкіпер мюнхенської Баварії Свен Ульрайх повідомив, що його шестирічний син Лен помер після боротьби з важкою хворобою.

Про це футболіст заявив у дописі на своїй сторінці в Instagram.

Голкіпер Баварії повідомив про смерть сина

Ульрайх зазначив, що рішення оприлюднити цю новину було для нього важким. Також 36-річний футболіст та його родина попросили поважати їхнє приватне життя.

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– З глибоким сумом ми хочемо повідомити, що кілька тижнів тому наш син Лен помер після тривалої важкої хвороби. Рішення оприлюднити цю інформацію зараз є для нас надзвичайно важким, проте це важливий крок для нашої родини, щоб прояснити ситуацію в нашому оточенні, а також у суспільстві, – сказав Ульрайх у своїй заяві.

Він додав, що разом із донькою намагатимуться “крок за кроком повернутись до нормального життя”.

Свен Ульрайх перейшов до Баварії у 2015 році, ставши дублером Мануеля Ноєра. Його син Лен народився у 2018 році.

У 2020 році воротар перейшов до Гамбурга, але через рік повернувся до Баварії. Загалом за мюнхенців він провів 21 гру. Нещодавно Ульрайх продовжив контракт із Баварією.

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