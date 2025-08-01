У воротаря Баварії помер маленький син після важкої хвороби
Голкіпер мюнхенської Баварії Свен Ульрайх повідомив, що його шестирічний син Лен помер після боротьби з важкою хворобою.
Про це футболіст заявив у дописі на своїй сторінці в Instagram.
Голкіпер Баварії повідомив про смерть сина
Ульрайх зазначив, що рішення оприлюднити цю новину було для нього важким. Також 36-річний футболіст та його родина попросили поважати їхнє приватне життя.
– З глибоким сумом ми хочемо повідомити, що кілька тижнів тому наш син Лен помер після тривалої важкої хвороби. Рішення оприлюднити цю інформацію зараз є для нас надзвичайно важким, проте це важливий крок для нашої родини, щоб прояснити ситуацію в нашому оточенні, а також у суспільстві, – сказав Ульрайх у своїй заяві.
Він додав, що разом із донькою намагатимуться “крок за кроком повернутись до нормального життя”.
Свен Ульрайх перейшов до Баварії у 2015 році, ставши дублером Мануеля Ноєра. Його син Лен народився у 2018 році.
У 2020 році воротар перейшов до Гамбурга, але через рік повернувся до Баварії. Загалом за мюнхенців він провів 21 гру. Нещодавно Ульрайх продовжив контракт із Баварією.