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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Заслужив пройти далі: тренер Бешикташа визнав перевагу Шахтаря

Уле Гуннар Сульшер
Фото: Getty Images

Головний тренер турецького Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокоментував зустріч із донецьким Шахтарем у кваліфікації Ліги Європи, в якому його команда зазнала двох поразок.

Наставник турецького клубу визнав перевагу гірників над його командою та зазначив, що Бешикташ переживає складний період.

Про це він заявив на пресконференції після матчу, передає пресслужба Бешикташа.

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Сульшер про матчі з Шахтарем

– У двох матчах суперник був кращим. Ми грали проти хорошої команди. Суперник мав більше моментів і реалізував їх. Наш суперник заслужив пройти далі, – сказав він.

За словами 52-річного норвезького фахівця, Бешикташ зараз переживає складний період.

– Зараз нам потрібна стабільність. Ми повинні зробити все, щоб рухатися в правильному напрямку, – зазначив тренер турецького клубу.

У другому турі кваліфікації Ліги Європи Шахтар двічі обіграв турецький Бешикташ.

У першому матчі у Стамбулі гірники перемогли суперників із рахунком 4:2, а у матчі-відповіді у Квакові підопічні Арди Турана взяли гору з рахунком 2:0.

Наступним суперником Шахтаря у третьому турі кваліфікації ЛЄ стане грецький Панатінаїкос. Перша гра відбудеться 7 серпня в Афінах.

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