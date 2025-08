Капітан Тоттенгема Сон Хин Мін оголосив про відхід після 10 років у клубі

Капітан лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін повідомив про рішення залишити команду за підсумками сезону-2024/25 після десяти років у клубі. Він назвав це “найскладнішим рішенням”

Про це 33-річний футболіст заявив на пресконференції під час передсезонного турне шпор Азією.

Контракт футболіста із Південної Кореї із Тоттенгом чинний до 2026 року, але футболіст вирішив змінити клуб у літнє трансферне вікно.

За словами футболіста, йому потрібна зміна середовища, щоб рухатися вперед.

– Мені потрібні невеликі зміни – 10 років це довгий час. Я приїхав до північного Лондона ще дитиною, у віці 23 років, у такому молодому віці. Я залишаю цей клуб дорослим чоловіком, дуже гордим чоловіком, – додав він.

Після того, як Сон оголосив про своє рішення піти з Тоттенгема, він розчулився.

