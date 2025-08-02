Капітан Тоттенгема Сон Хин Мін оголосив про відхід після 10 років у клубі

Капітан лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін повідомив про рішення залишити команду за підсумками сезону-2024/25 після десяти років у клубі. Він назвав це “найскладнішим рішенням”

Про це 33-річний футболіст заявив на пресконференції під час передсезонного турне шпор Азією.

Сон Хин Мін залишає Тоттенгем

Контракт футболіста із Південної Кореї із Тоттенгом чинний до 2026 року, але футболіст вирішив змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Зараз дивляться

– Перед початком пресконференції я хотів сказати, що вирішив покинути клуб цього літа. Це було найважче рішення в моїй кар’єрі, стільки чудових спогадів. Було так важко ухвалити його, – сказав Сон.

За словами футболіста, йому потрібна зміна середовища, щоб рухатися вперед.

– Мені потрібні невеликі зміни – 10 років це довгий час. Я приїхав до північного Лондона ще дитиною, у віці 23 років, у такому молодому віці. Я залишаю цей клуб дорослим чоловіком, дуже гордим чоловіком, – додав він.

Після того, як Сон оголосив про своє рішення піти з Тоттенгема, він розчулився.

Heung-min Son got emotional after announcing he’s leaving Spurs during a press conference in his home country of South Korea pic.twitter.com/JYmF1f4drn — B/R Football (@brfootball) August 2, 2025

У середині липні головний тренер шпор Томас Франк казав, що форвард може покинути Тоттенгем. Він також відмовився підтвердити, чи буде Сон капітаном клубу у новому сезоні.

Сон Хин Мін став гравцем Тоттенгема у 2015 році, перейшовши з леверкузенського Баєра. Відтоді він взяв участь у 454 матчах шпор і забив 173 голи у всіх турнірах.

У минулому сезоні він забив сім голів в англійській Прем’єр-лізі, а шпори посіли лише 17-те місце. Але потім він разом із командою виграв Лігу Європи – для Сона це перший трофей із командою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.