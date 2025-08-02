Зеленський зустрівся з Усиком: говорили про Україну у світі та спорт

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком.

Про це повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

Усик зустрівся із Зеленським

Під час зустрічі вони обговорили, як посилити наші позиції, зокрема в Сполучених Штатах, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й відвагу, яку демонструють українці.

Зараз дивляться

– Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей.

Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик, – зазначив президент.

Окремо вони обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик здобув дострокову перемогу над британцем Даніелем Дюбуа. Українець відправив суперника у нокаут у п’ятому раунді та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.