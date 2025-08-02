Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Зеленський зустрівся з Усиком: говорили про Україну у світі та спорт

Зеленський та Усик
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком.

Про це повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

Усик зустрівся із Зеленським

Під час зустрічі вони обговорили, як посилити наші позиції, зокрема в Сполучених Штатах, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й відвагу, яку демонструють українці.

Зараз дивляться

– Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей.

Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик, – зазначив президент.

Окремо вони обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик здобув дострокову перемогу над британцем Даніелем Дюбуа. Українець відправив суперника у нокаут у п’ятому раунді та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

Читайте також
Вдова Мухаммеда Алі відповіла на порівняння Усика з її чоловіком
Усик і вдова Алі

Пов'язані теми:

БоксВолодимир ЗеленськийОлександр Усик
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь