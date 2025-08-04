Динамо Київ – Пафос: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо Київ та Пафос зустрінуться у першому матчі третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Гра запланована на вівторок, 5 серпня, на арені Люблін в однойменному польському місті.
Початок матчу Динамо Київ – Пафос – о 21:00 за київським часом.
Динамо Київ – Пафос: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу Динамо Київ – Пафос є підопічні Олександра Шовковського.
На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.77. Успіх Пафоса оцінюють в 4.80. Нічийний результат матчу Динамо Київ – Пафос в основний час – 3.75.
Згідно з прогнозом букмекерів на матч, найреальнішим результатом зустрічі Динамо та Пафоса вважають перемогу нічию з рахунком 1:1 – на це дають коефіцієнт 5.80. Або перемогу біло синіх 1:0 – прогноз 7.40.
Це буде перша офіційна зустріч між цими командами.
У разі перемоги за підсумками двох матчів Динамо вийде до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, відправиться у плейоф відбору Ліги Європи.
У другому кваліфай-раунді Динамо обіграло мальтійський Хамрун Спартанс із рахунком 6:0 за сумою двох матчів. А Пафос у двох матчах здолав ізраїльський Маккабі Тель-Авів – 2:1 у двох матчах.