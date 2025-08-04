Голкіпер клубу УПЛ не повернувся в Україну після зборів у Словенії – ЗМІ

Український голкіпер криворізького Кривбаса Ігор Омельченко не повернувся разом із командою з літніх тренувальних зборів у Словенії.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

Омельченко не повернувся в Україну

За даними журналіста, 19-річний футболіст готовий навіть завершити свою ігрову кар’єру.

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– Лунає така інформація, що футболіст навіть готовий завершити кар’єру. Він готовий пожертвувати контрактом з Кривбасом, попри санкції які можуть бути до нього застосовані, — сказав Бурбас.

У криворізькому клубі поки не коментували ситуацію.

Ігор Омельченко народився у 2006 році. У минулому сезоні він провів 25 матчів у чемпіонаті України серед команд U-19. За сезон він пропустив 49 м’ячів.

Голкіпер кілька разів потрапляв до заявки основної команди на матчі української Прем’єр-ліги, але на поле не виходив.

Фото: ФК Кривбас

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