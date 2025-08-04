Голкіпер клубу УПЛ не повернувся в Україну після зборів у Словенії – ЗМІ
Український голкіпер криворізького Кривбаса Ігор Омельченко не повернувся разом із командою з літніх тренувальних зборів у Словенії.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.
Омельченко не повернувся в Україну
За даними журналіста, 19-річний футболіст готовий навіть завершити свою ігрову кар’єру.
– Лунає така інформація, що футболіст навіть готовий завершити кар’єру. Він готовий пожертвувати контрактом з Кривбасом, попри санкції які можуть бути до нього застосовані, — сказав Бурбас.
У криворізькому клубі поки не коментували ситуацію.
Ігор Омельченко народився у 2006 році. У минулому сезоні він провів 25 матчів у чемпіонаті України серед команд U-19. За сезон він пропустив 49 м’ячів.
Голкіпер кілька разів потрапляв до заявки основної команди на матчі української Прем’єр-ліги, але на поле не виходив.
Фото: ФК Кривбас