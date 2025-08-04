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2 хв.

Полісся може вийти на Фіорентину у плейоф Ліги конференцій: деталі

Руслан Ротань

Житомирське Полісся дізналося потенційного суперника у плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Про це стало відомо за підсумками жеребкування УЄФА у понеділок, 4 серпня.

Жеребкування ЛК: потенційний суперник Полісся

Переможець матчу третього кола Ліги конференцій між Поліссям та угорським Пакшом у плейоф раунді за місце в основному етапі турніру зіграє проти італійської Фіорентини.

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Базовою датою першого матчу є 21 серпня. Матч-відповідь має відбутися 28 серпня.

Оскільки Полісся та Пакш перебували серед несіяних команд, тож перший матч з Фіорентиною переможець очного протистояння гратиме вдома. Фіалок нині очолює екстренер Міліна Стефано Піолі.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації підопічні Руслана Ротаня за сумою двох матчів здолали андоррську Санта Колому.

Перша гра Полісся проти угорського Пакша відбудеться у четвер, 7 серпня, у Словаччині. Матч-відповідь – за тиждень в угорському місті Пакш.

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Фото: ФК Полісся

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