Знову Туреччина: Шахтар дізнався можливого суперника у плейоф кваліфікації ЛЄ

Донецький Шахтар дізнався потенційного суперника у плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Суперник гірників визначився під час жеребкування УЄФА у понеділок, 4 серпня.

Жеребкування Ліги Європи: потенційний суперник Шахтаря

У разі успіху у двох матчах проти грецького Панатінаїкоса наступним суперником підопічних Арди Турана стане турецький Самсунспор.

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Перші ігри раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи мають відбутися 21 серпня, а матчі-відповіді – 28 серпня.

Якщо Шахтар не зможе пройти греків, то продовжить виступи у Лізі конференцій. Суперником стане невдаха із пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

За підсумками сезону-2024/25 Самсунспор посів третю сходинку у чемпіонаті Туреччини, поступившись Галатасараю та Фенербахче.

Нагадаємо, перший матч Панатінаїкос – Шахтар у третьому турі Ліги Європи відбудеться у четвер, 7 серпня, в Афінах. Матч-відповідь команд запланована на 14 серпня в польському Кракові.

У другому раунді кваліфікації ЛЄ гірники у двох матчах здолали турецький Бешикташ із загальним рахунком 6:2.

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