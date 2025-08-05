Динамо – Пафос: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч Динамо Київ – Пафос у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26 запланований на 5 серпня. Гра відбудеться на арені Люблін в однойменному місті Польщі.

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Динамо Київ – Пафос, де дивитися в Україні та хто покаже гру біло-синіх та кіпрського клубу у кваліфікації Ліги чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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Динамо Київ – Пафос: де дивитися

У прямому ефірі матч Динамо Київ – Пафос вболівальники зможуть подивитися на телеканалі 2+2, доступному на медіасервісі Megogo та платформі Київстар ТБ.

На грі працюватиме бригада швейцарська арбітрів на чолі з 37-річним Сандро Шерером.

Йому асистуватимуть Сюзанна Кюнг та Йонас Ерні. Резервним арбітром призначено Урса Шнідера.

За систему VAR відповідатиме Йоганнес фон Мандах.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а переможений гратиме у раунді плейоф відбору Ліги Європи.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Динамо обіграло мальтійський Хамрун Спартанс із рахунком 6:0 за сумою двох матчів.

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