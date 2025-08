Костюк не змогла дограти матч 1/4 фіналу у Монреалі через травму: деталі

Друга ракетка України Марта Костюк не змогла дограти матч 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.

Українка знялася з матчу проти казашки Олени Рибакіної, поступаючись у рахунку 1:6, 1:2.

Тенісистки провели на корті 53 хвилини, за які не було виконано жодного ейсу, Марта припустилася трьох подвійних помилок проти однієї у суперниці.

У першій партії Костюк відіграла сім із десяти брейкпойнтів, але поступилася з рахунком 1:6. За рахунку 1:2 українка попросила медичний таймаут через проблеми із правим зап’ястям.

На старті другого сету тенісистки провели два гейми на подачі Рибакіної та один на подачі Костюк. Після цього українка достроково знялася з матчу через травму зап’ястя.

Unfortunate to see the week end like this for Marta Kostyuk as she’s forced to retire from her Montreal QF.

The crowd’s really taken to her and her fighting spirit. pic.twitter.com/Kt4seSam6u

— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 4, 2025