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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Костюк не змогла дограти матч 1/4 фіналу у Монреалі через травму: деталі

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк не змогла дограти матч 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.

Українка знялася з матчу проти казашки Олени Рибакіної, поступаючись у рахунку 1:6, 1:2.

Костюк знялася з матчу на турнірі у Монреалі

Тенісистки провели на корті 53 хвилини, за які не було виконано жодного ейсу, Марта припустилася трьох подвійних помилок проти однієї у суперниці.

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У першій партії Костюк відіграла сім із десяти брейкпойнтів, але поступилася з рахунком 1:6. За рахунку 1:2 українка попросила медичний таймаут через проблеми із правим зап’ястям.

На старті другого сету тенісистки провели два гейми на подачі Рибакіної та один на подачі Костюк. Після цього українка достроково знялася з матчу через травму зап’ястя.

Таким чином Марта Костюк завершила виступи на WTA 1000 у Монреалі на стадії чвертьфіналу.

На тисячнику у Канаді виступи в одиночному розряді продовжує лише одна українка – Еліна Світоліна. У чвертьфіналі, який відбудеться в ніч на 6 серпня за київським часом, вона зіграє проти експершої ракетки світу Наомі Осаки.

Нагадаємо, у попередньому колі Костюк у трьох сетах вона обіграла американську тенісистку Маккартні Кесслер із рахунком 5:7, 6:3, 6:3.

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