Повертатися відмовляється: Кривбас про втечу футболіста зі зборів у Словенії

Клуб української Прем’єр-ліги Кривбас підтвердив, що їхній футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди та зборах у Словенії та не повернувся в Україну.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу з Кривого Рогу.

Кривбас про втечу Омельченка

– ФК Кривбас інформує, дійсно, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом з командою, – йдеться у повідомленні.

У клубі додали, що зв’язалися з Омельченком, але він відмовляється повертатися.

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У пресслужбі Кривбасу зазначили, що вони продовжують проводити всі необхідні заходи для повернення гравця до розташування команди та комунікують з відповідними органами щодо цього питання.

Про інформацію, що склалася, клуб поінформував українську Прем’єр-лігу.

19-річний голкіпер Ігор Омельченко має чинний контракт із Кривбасом ще на один рік. У клубі закликають гравця повернутися до виконання контрактних зобов’язань.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що голкіпера Кривбасу Ігор Омельченко не повернувся із командою з літніх тренувальних зборів у Словенії. Йшлося про те, що 19-річний футболіст готовий навіть завершити свою ігрову кар’єру.

Фото: ФК Кривбас

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