Грали не з дворовою командою: гравець Динамо пояснив поразку від Пафоса у ЛЧ

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував поразку з рахунком 0:1 від кіпрського Пафоса у матчі третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів.

Він сказав, що біло-сині почали не так, як планували, і вважає, що команді не вистачило голу, тому вони й пропустили наприкінці гри.

Кабаєв про поразку Динамо від Пафоса

– Можливо, почали не так, як хотіли. Ми граємо ж проти людей, проти кваліфікованих гравців, а не дворової команди. У Пафоса є футболісти хорошої якості. Так, початок не вдався, але потім не скажу, що матч був повністю під контролем, хоча були моменти та хороші удари. Нам не вистачило, думаю, гола. Та й пропустили, – сказав Кабаєв.

Він додав, що будуть розбирати цю гру з командою, і додав, що їм треба працювати.

Зараз дивляться

За його словами, у матчі проти Пафоса “мало було конструктивного футболу, більше боротьби, і в цьому ми поступилися”.

Проте футболіст вважає, що у поразці з мінімальним рахунком немає нічого страшного. Він висловив сподівання, що наступна гра буде кращою.

– Це 0:1 – нічого страшного немає. У нас було багато моментів, могли забивати, тож наступна гра буде веселою. Сподіваюся, наша гра буде трохи якіснішою. Нам є над чим працювати, – додав він.

Нагадаємо, у першому матчі проти Пафоса у кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зазнало сенсаційної поразки з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив бразильський форвард кіпрського клубу Андерсон Сілва.

Джерело: Football Hub

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