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Помер футболіст Зорі Володимир Білоцерковець, йому було 25 років

Володимир Білоцерковець
Фото: ФК Зоря

У віці 25 років помер футболіст Володимир Білоцерковець, який виступав за луганську Зорю.

Про це луганчани повідомили на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Помер Володимир Білоцерковець

– Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської Зорі Володимира Білоцерковця, – повідомили у клубі.

Причина смерті Білоцерковця наразі невідома.

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ФК Зоря висловив щирі співчуття близьким та родичам футболіста. У клубі зазначили, що запам’ятають його як професіонала, добру та чуйну людину.

Зазначимо, що кілька годин тому низка українських ЗМІ писали, що Білоцерковець відновився після травми гомілкостопу та розпочав тренування у загальній групі.

Що відомо про Володимира Білоцерковця

Володимир Білоцерковець народився у 2000 році на Херсонщині.

Він є вихованцем молодіжних академій харківського Металіста та луганської Зорі. Виступав за Зорю в молодіжному чемпіонаті України.

На його рахунку понад 100 матчів в українському футболі за Зорю, запорізький Металург та Інгулець.

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