Помер футболіст Зорі Володимир Білоцерковець, йому було 25 років
У віці 25 років помер футболіст Володимир Білоцерковець, який виступав за луганську Зорю.
Про це луганчани повідомили на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Помер Володимир Білоцерковець
– Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської Зорі Володимира Білоцерковця, – повідомили у клубі.
Причина смерті Білоцерковця наразі невідома.
ФК Зоря висловив щирі співчуття близьким та родичам футболіста. У клубі зазначили, що запам’ятають його як професіонала, добру та чуйну людину.
Зазначимо, що кілька годин тому низка українських ЗМІ писали, що Білоцерковець відновився після травми гомілкостопу та розпочав тренування у загальній групі.
Що відомо про Володимира Білоцерковця
Володимир Білоцерковець народився у 2000 році на Херсонщині.
Він є вихованцем молодіжних академій харківського Металіста та луганської Зорі. Виступав за Зорю в молодіжному чемпіонаті України.
На його рахунку понад 100 матчів в українському футболі за Зорю, запорізький Металург та Інгулець.