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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Світоліна зачохлила ракетку на турнірі у Канаді, програвши Осаці

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі на стадії чвертьфіналу.

У двох сетах вона поступилася колишній першій ракетці Наомі Осаці з рахунком 2:6, 2:6.

Світоліна програла Осаці

Тенісистки провели на корті 1 годину та 9 хвилин, за які Світоліна двічі подала навиліт та припустилася чотирьох подвійних помилок. В Осаки один ейс та дві подвійних.

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У першому сеті за рахунку 1:1 японка здійснила ривок та виграла чотири гейми поспіль. Найбільш напруженим був сьомий гейм на подачі Наомі, у якому було шість брейкпойнтів також один раз вона була на межі того, щоб забрати сет, але Еліні все ж вдався брейк.

Проте вже на своїй подачі українка програла і партія була за Осакою.

У другому сеті за рахунку 2:2 Осака виграла чотири гейми та закрила матч. Це був восьмий очний поєдинок тенісистками, в якому японка здобула п’яту перемогу.

Світоліна – Осака: відеоогляд матчу

У півфіналі Наомі Осака зіграє з представницею Данії Кларою Таусон, яка раніше вибила з турніру Ігу Свьонтек, Юлію Стародубцеву та Лауру Бронцетті.

Нагадаємо, у попередньому колі Світоліна обіграла американку Аманду Анісімову, яка є сьомою ракеткою світу. Українка здобула перемогу з рахунком 6:4, 6:1.

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