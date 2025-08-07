Панатінаїкос – Шахтар: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
Матч Панатінаїкос – Шахтар у третьому турі кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 відбудеться 7 липня на Олімпійському стадіоні в Афінах (Греція).
Початок матчу – о 21:00 за київським часом.
Матч Панатінаїкос – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру гірників із зеленими у кваліфікації Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.
Панатінаїкос – Шахтар: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Панатінаїкос – Шахтар у прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який доступний на кількох OTT-платформах, зокрема на медіасервісі Megogo.
На матчі Панатінаїкос – Шахтар працюватиме бельгійська бригада арбітрів на чолі з 40-річним Еріком Ламбрехтсом.
Йому асистуватимуть Жо де Вейрдт та Кевін Монтені. Резервним арбітром призначено Натана Вербомена.
За VAR відповідатиме нідерландець Клей Руперті, якому асистуватиме бельгієць Берт Пут.
Переможець двоматчевого протистояння у плейоф кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким Самсунспором.
Якщо гірникам не вдасться пройти Панатінаїкос, вони продовжать виступи у плейоф Ліги конференцій, де зіграють із невдахою з пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт.
Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації ЛЄ гірники у двох матчах здолали турецький Бешикташ із загальним рахунком 6:2.