Панатінаїкос – Шахтар: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи
Панатінаїкос і Шахтар зустрінуться у першому матчі третього туру кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Гра запланована на четвер, 7 серпня, на Олімпійському стадіоні в Афінах (Греція).
Початок матчу Панатінаїкос – Шахтар – о 21:00 за київським часом.
Панатінаїкос – Шахтар: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу Панатінаїкос – Шахтар є підопічні Арди Турана.
На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.40. Успіх Панатінаїкоса оцінюють в 2.97. Нічийний результат матчу Панатінаїкос – Шахтар в основний час – 3.50.
Це буде перша офіційна зустріч між цими командами.
У разі перемоги за підсумками двох матчів Шахтар потрапить до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з турецьким Самсунспором.
Якщо гірники не зможуть пройти греків, то продовжать виступи у Лізі конференцій. Суперником стане невдаха з пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).