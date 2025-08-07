Панатінаїкос – Шахтар: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Панатінаїкос і Шахтар зустрінуться у першому матчі третього туру кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Гра запланована на четвер, 7 серпня, на Олімпійському стадіоні в Афінах (Греція).

Початок матчу Панатінаїкос – Шахтар – о 21:00 за київським часом.

Панатінаїкос – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Панатінаїкос – Шахтар є підопічні Арди Турана.

На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.40. Успіх Панатінаїкоса оцінюють в 2.97. Нічийний результат матчу Панатінаїкос – Шахтар в основний час – 3.50.

Це буде перша офіційна зустріч між цими командами.

У разі перемоги за підсумками двох матчів Шахтар потрапить до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з турецьким Самсунспором.

Якщо гірники не зможуть пройти греків, то продовжать виступи у Лізі конференцій. Суперником стане невдаха з пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

