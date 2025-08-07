Полісся розгромило угорський Пакш у кваліфікації Ліги конференцій

Житомирське Полісся розгромило угорський Пакш у першому матчі третього туру кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Матч Полісся – Пакш відбувся на стадіоні Татран у словацькому Прешові та закінчився розгромною перемогою поліських вовків з рахунком 3:0.

Полісся – Пакш: як минув матч

Підопічні Руслана Ротаня повели у рахунку на 41-й хвилині першого тайму після того, як Олександр Андрієвський відзначився у воротах суперника.

У компенсований арбітром час українська команда збільшила свою перевагу завдяки голу головою Данила Бескоровайного, якому асистував Богдан Лєднєв.

Після перерви Полісся довело рахунок до розгромного – цього разу відзначився вже сам Лєднєв після пасу Бориса Крушинського.

Наприкінці матчу Пакш скоротив відставання, але гол Балінта Векшея скасували через порушення правил у атаці. Останні хвилини матчу житомирський клуб догравав у меншості через те, що Богдан Михайліченко отримав пряму червону картку за жорсткий фол.

Полісся – Пакш – 3:0

Голи: Андрієвський, 41 Бескоровайний, 45+1 Лєднєв, 58

Матч-відповідь команд відбудеться 14 серпня в угорському місті Пакш.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє у плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти італійської Фіорентини. Невдаха у парі завершить виступи у єврокубках цього сезону.

Фото: ФК Полісся

