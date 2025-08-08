Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
4 хв.

Попри бан: УЄФА перерахував клубам із РФ майже €11 млн виплат “солідарності”

Головне
  • Клуби з РФ отримали виплати “солідарності" і в сезоні-2021/22 – понад €6,2 млн.
  • П’ять українських клубів не отримали виплат через перебування у “зоні військових дій”.
Александер Чеферін
Фото: Getty Images

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виплатив російським футбольним клубам понад €10,8 млн у вигляді платежів “солідарності” після того, як їм заборонили брати участь у турнірах під егідою футбольного органу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

УЄФА заплатив клубам із РФ майже €11 млн після 2022 року

Видання зазначає, що виплати були здійснені попри те, що п’ять українських клубів не отримали таких коштів, нібито через те, що вони перебувають у “зоні військових дій”.

Зараз дивляться

Виплати солідарності, як правило, надаються клубам, які не досягли достатніх результатів на національному рівні, щоб потрапити до європейських змагань.

В УЄФА кажуть, що такі виплати призначені для “підтримання конкурентного балансу в провідних дивізіонах Європи з огляду на додаткові доходи, які деякі клуби отримують завдяки участі в європейських змаганнях”.

Попри бан на участь клубів та збірної Росії у європейських змаганнях, УЄФА виплатив Російському футбольному союзу €3 305 000 “солідарних” виплат у 2022-2023 роках, ще €3 381 000 у 2023-2024 роках і €4 224 000 за сезон-2024/2025.

Згідно з циркулярами УЄФА,  у сезоні-2021/2022 було також здійснено платіж у розмірі €6 209 000. Футбольна асоціація зобов’язана передати ці гроші клубам.

Водночас п’ять українських клубів – Чорноморець і Реал Фарма з Одеси, Металіст 1925 із Харкова, МетАЛ із Запоріжжя та ФСК Фенікс із тимчасово окупованого Маріуполя – за останні два сезони платежів “солідарності” не отримали, бо “перебувають у зоні бойових дій”.

У листах клубів ідеться, що вони не отримали жодної детальнішої інформації чи юридичного обґрунтування цих обмежень на платежі.

The Guardian пише, що речник УЄФА спочатку заявив, що вони нададуть заяву з поясненням платежів, але потім організація не надала жодної відповіді.

Читайте також
Зашквар від УЄФА: ліквідованого на війні футболіста з РФ вшанували хвилиною мовчання
Чеферін і ліквідований бугарєв

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніУЄФАФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь