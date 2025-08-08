Попри бан: УЄФА перерахував клубам із РФ майже €11 млн виплат “солідарності”

Головне Клуби з РФ отримали виплати “солідарності" і в сезоні-2021/22 – понад €6,2 млн.

П’ять українських клубів не отримали виплат через перебування у “зоні військових дій”.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виплатив російським футбольним клубам понад €10,8 млн у вигляді платежів “солідарності” після того, як їм заборонили брати участь у турнірах під егідою футбольного органу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

УЄФА заплатив клубам із РФ майже €11 млн після 2022 року

Видання зазначає, що виплати були здійснені попри те, що п’ять українських клубів не отримали таких коштів, нібито через те, що вони перебувають у “зоні військових дій”.

Виплати солідарності, як правило, надаються клубам, які не досягли достатніх результатів на національному рівні, щоб потрапити до європейських змагань.

В УЄФА кажуть, що такі виплати призначені для “підтримання конкурентного балансу в провідних дивізіонах Європи з огляду на додаткові доходи, які деякі клуби отримують завдяки участі в європейських змаганнях”.

Попри бан на участь клубів та збірної Росії у європейських змаганнях, УЄФА виплатив Російському футбольному союзу €3 305 000 “солідарних” виплат у 2022-2023 роках, ще €3 381 000 у 2023-2024 роках і €4 224 000 за сезон-2024/2025.

Згідно з циркулярами УЄФА, у сезоні-2021/2022 було також здійснено платіж у розмірі €6 209 000. Футбольна асоціація зобов’язана передати ці гроші клубам.

Водночас п’ять українських клубів – Чорноморець і Реал Фарма з Одеси, Металіст 1925 із Харкова, МетАЛ із Запоріжжя та ФСК Фенікс із тимчасово окупованого Маріуполя – за останні два сезони платежів “солідарності” не отримали, бо “перебувають у зоні бойових дій”.

У листах клубів ідеться, що вони не отримали жодної детальнішої інформації чи юридичного обґрунтування цих обмежень на платежі.

The Guardian пише, що речник УЄФА спочатку заявив, що вони нададуть заяву з поясненням платежів, але потім організація не надала жодної відповіді.

