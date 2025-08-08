Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
4 хв.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна

ФУ Шахтар
Фото: ФК Шахтар

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів третього раунду кваліфікації у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

У третьому турі відбору відбулися три матчі за участю українських команд – Динамо у Лізі чемпіонів, Шахтар у Лізі Європи та Полісся у Лізі конференцій.

Зараз Україна посідає у таблиці коефіцієнтів УЄФА 27-ме місце.

Скільки балів заробили українські клуби

У матчах третього туру кваліфай-раунду Динамо несподівано програло Пафосу (0:1) у Лізі чемпіонів, а  Шахтар розписав нічию на виїзді з Панатінаїкосом (0:0) у Лізі Європи.

Єдиною українською командою, яка здобула перемогу, стало житомирське Полісся. Підопічні Руслана Ротаня розгромили угорський Пакш із рахунком 3:0.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 19.600 бала у таблиці.

Поразка та нічия збільшили відставання від 26-ї Словенії на 0.907 бала завдяки перемозі Цельє та нічиєї Олімпії Любляни у Лізі конференцій.

Натомість скоротив на 0.600 бала відставання від України Азербайджан завдяки перемозі Карабаху у Лізі чемпіонів. Натомість два інші клуби Сабах та Араз зазнали поразок у Лізі конфренцій.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

  • 1. Англія – 94.839 бала (9/9 клубів продовжують виступи);
  • 2. Італія – 84.374 бала (7/7);
  • 3. Іспанія – 78.703 бала (8/8);
  • 4. Німеччина – 74.545 бала (7/7);
  • 5. Франція – 67.748 бала (7/7);
  • 6. Нідерланди – 60.950 бала (6/6);
  • 7. Португалія – 54.966 бала (5/5);
  • 8. Бельгія – 52.750 бала (4/5);
  • 9. Туреччина – 42.800 бала (5/5);
  • 10. Чехія – 39.600 бала (5/5);
  • … 26. Словенія – 19.968 бала (2/4);
  • 27. Україна – 19.600 бала (3/4);
  • 28. Азербайджан – 19.000 бала (3/4).

Загалом у першій 30-ці рейтингу відбулося дві зміни: Румунія повернула свою позицію, змістивши з 23-го місця Угорщину.

УЄФА коефіцієнти

Матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду єврокубків відбудуться 12-14 серпня.

