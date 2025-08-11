Моурінью схвалив трансфер: Зінченко може опинитися у турецькому гранді
Турецький Фенербахче зробив пропозицію лондонському Арсеналу щодо гравця збірної України Олександра Зінченка.
Про це повідомляє турецьке видання TRT Spor.
Зінченко може перейти у Фенербахче
За даними видання, головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью хоче, щоби Олександр Зінченко приєднався до команди.
Португальський фахівець планує використовувати українця у півзахисті.
Журналіст Серкан Хамзаоглу повідомляв у соцмережі X, що спортивний директор канарок Девін Озек зустрічався зі своїм лондонським колегою Андреа Бертою, щоб обговорити можливий трансфер Зінченка.
Повідомлялося, що Арсенал готовий розпрощатися із 28-річним Зінченком за приблизно €15 млн.
Олександр Зінченко виступає за Арсенал із 2022 року. Його контракт чинний до літа 2026 року.
За канонірів українець провів 91 матч. У минулому сезоні Олександр виходив на поле у футболці Арсеналу у 23 матчах у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.