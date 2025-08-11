Моурінью схвалив трансфер: Зінченко може опинитися у турецькому гранді

Турецький Фенербахче зробив пропозицію лондонському Арсеналу щодо гравця збірної України Олександра Зінченка.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Spor.

Зінченко може перейти у Фенербахче

За даними видання, головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью хоче, щоби Олександр Зінченко приєднався до команди.

Зараз дивляться

Португальський фахівець планує використовувати українця у півзахисті.

Журналіст Серкан Хамзаоглу повідомляв у соцмережі X, що спортивний директор канарок Девін Озек зустрічався зі своїм лондонським колегою Андреа Бертою, щоб обговорити можливий трансфер Зінченка.

Повідомлялося, що Арсенал готовий розпрощатися із 28-річним Зінченком за приблизно €15 млн.

Олександр Зінченко виступає за Арсенал із 2022 року. Його контракт чинний до літа 2026 року.

За канонірів українець провів 91 матч. У минулому сезоні Олександр виходив на поле у футболці Арсеналу у 23 матчах у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.