Пафос – Динамо Київ: прогноз на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ
Пафос та Динамо Київ зустрінуться у матчі-відповіді третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Гра запланована на вівторок, 12 серпня, на арені Limassol Stadium в кіпрському Лімасолі.
Початок матчу-відповіді Пафос – Динамо Київ – о 20:00 за київським часом.
Пафос – Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу-відповіді Пафос – Динамо Київ є підопічні Олександра Шовковського.
На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.19. Успіх Пафоса оцінюють в 3.35. Нічийний результат матчу Пафос – Динамо Київ в основний час – 3.50.
Водночас шанси вийти до плейоф Ліги чемпіонів вищі у кіпрської команди. Вихід до наступної стадії Пафоса оцінюють в 1.51, а Динамо – 2.56.
Переможець двоматчевого протистояння зіграє у плейоф Ліги чемпіонів проти тріумфатора пари Лех (Польща) – Црвена Звєзда (Сербія).
Невдаха пари гратиме у плейоф Ліги Європи з переможцем пари Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Хамрун Спартанс (Мальта).
У першому матчі, що відбувся минулого тижня у Любліні, Динамо поступилося Пафосу з рахунком 0:1.