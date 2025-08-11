ПСЖ – Тоттенгем: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

У матчі за Суперкубок УЄФА 2025 зустрінуться французький ПСЖ та англійський Тоттенгем Готспур. Гра відбудеться 13 серпня на стадіоні Фріулі в італійському місті Удіне.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч ПСЖ – Тоттенгем, де дивитися та хто покаже в Україні гру парижан та шпор у матчі за Суперкубок УЄФА, розповідають Факти ICTV.

ПСЖ – Тоттенгем: де дивитися

Пряму трансляцію матчу ПСЖ – Тоттенгем Готспур можна буде подивитися на платформі Megogo.

Трансляція матчу за Суперкубок УЄФА буде доступна на каналі Megogo Футбол 1, а також в підрозділі Футбол у розділі Спорт.

Матч ПСЖ – Тоттенгем у ювілейному 50-му Суперкубку УЄФА можна буде онлайн подивитися за передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

На матчі за Суперкубок УЄФА працюватимуть коментатори Сергій Лук’яненко та Володимир Звєров. О 21:30 розпочнеться студії у форматі візитівки і продовжиться у перерві та після завершення гри.

Чинним володарем Суперкубка УЄФА є мадридський Реал. Натомість цьогорічні учасники матчу ще жодного разу не вигравали цей трофей.

Нагадаємо, ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів, розгромивши у фіналі міланський Інтер з рахунком 5:0.

Щодо Тоттенгема, то лондонський клуб отримав можливість зіграти у матчі за Суперкубок завдяки перемозі у Лізі Європи. У фіналі турніру шпори обіграли Манчестер Юнайтед із рахунком 1:0.

